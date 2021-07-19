شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 19-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الاثنين 19-7-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنته وزارة البترول بتحقيق المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمعدلات قياسية ووصول الغاز لـ88 منطقة فى 14 محافظة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار وهي كالتالي:

وزير البترول: مشروع توصيل الغاز للمنازل يصل 88 منطقة جديدة لأول مرة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية، موضحاً نجاح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 2 .1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الماضى 2020/2021، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة فى 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.

قانونيون ومدراء ومهنيون يتصدرون قائمة العاملين الأجانب بالقطاع الخاص لعام 2020

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أن قانونيين ومديرين يمثلون العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام 2020.

الإسكان: 21.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات الجهاز المركزى للتعمير بسيناء

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحتى الآن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 21.7 مليار جنيه، منها مشروعات جارٍ تنفيذها باستثمارات 6 مليارات جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء.

وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19-7-2021

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 يوليو 2021 إجمالي هبوط بلغ 3 جنيهات منذ صباح اليوم، حيث هبطت الأسعار بمستهل جلسات التداول حوالي جنيهين ثم واصلت التراجع بقيمة جنيه واحد فقط ليفقد الذهب 3 جنيهات في سوق الصاغة.

القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فورى خلال عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، تحت كود 575، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

اتحاد المصارف العربية: 58 مليار دولار تحويلات المغتربين للمنطقة فى 2020

بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح انه على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين الى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أنها ظلت صامدة. فوفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10.7% من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.

23 % زيادة في الصادرات وارتفاع الواردات 11%.. وصادرات شهر يونيو تقفز 30%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 15 مليار و 370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار