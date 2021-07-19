شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بحوالي 800 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل تجدد القلق من تفاقم جائحة كورونا مجددا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% (ما يعادل 801 نقطة) إلى 33872 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 4239 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 246 نقطة) إلى 14180 نقطة.