شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض وسط استقرار الدولار وتجدد المخاوف بشأن كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تجدد القلق بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مما يضر بالاقتصاد العالمي، ومن ثم تباطؤ الطلب.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وانخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن اليوم بنسبة 0.5% إلى 9380 دولارا للطن.



وتجدر الإشارة إلى أن النحاس يتأثر بشكل كبير باتجاه حركة الاقتصاد العالمي لارتباطه بعدة أنشطة صناعية.



ومن ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش عند 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.04 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 4.22 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.31 دولار وأقل سعر عند 4.16 دولار.