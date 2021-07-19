شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون ومدراء ومهنيون يتصدرون قائمة العاملين الأجانب بالقطاع الخاص لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أن قانونيين ومديرين يمثلون العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام 2020.

وقالت النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2020، إن عدد رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بلغ 3672 أجنبي بنسبة 32.2٪، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3172 أجنبي بنسبة 27.8٪، ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2967 أجنبي بنسبة 26% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020 .

ويشكل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، حيث بلغ 3800 أجنبي بنسبة 33.3٪، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 1838 أجنبي بنسبة 16.1٪، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1359 بنسبة 11.9٪، ثم نشاط التعليم بعدد 1304 أجنبي بنسبة 11.4% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

وبلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11 ألف و404 "منهم 9767 ذكور بنسبة 85.6%، 1637 إناث بنسبة 14.4%) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020، مقابل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7%، ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا).

وسجل عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2% عام 2020.