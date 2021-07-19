شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يعاود الانخفاض – تحليل – 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.43% بما يعادل -1.17 نقطة ليستقر السهم على سعر 46.90 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.90، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 44.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط