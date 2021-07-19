شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -24 سنت ليستقر السهم على سعر 118.73 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المحوري 118.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 125.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه