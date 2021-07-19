شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -1.88 نقطة ليستقر على سعر 294.63 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 289.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 309.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه