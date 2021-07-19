شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا ينزلق انخفاضاً – تحليل – 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليتكبد السهم خسائر قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.25% بما يعادل -32.21 نقطة ليستقر على سعر 726.44 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 706.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 775.44.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه