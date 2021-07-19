شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يجني أرباحه – تحليل – 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -28 سنت ليستقر السهم على سعر 280.75 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 271.77، ليستهدف مستوى المقاومة 288.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه