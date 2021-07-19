شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بشكل قوي ليقترب من هدفنا الممتد عند 69.25، مع الإشارة إلى أن كسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة يعتبر إشارات سلبية إضافية على التوجه لإجراء مزيد من التصحيح الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 67.45 على المدى القريب.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 71.05 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.25 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط