شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى شهرين بفعل مخاوف انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتعمق خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل تزايد المخاوف حول انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى أوروبا ، مع إعادة الحكومات قيود الإغلاق والعزل الصحي ،كما تأثرت المعنويات كثيرا جراء موجة الفيضانات المدمرة فى ألمانيا وبلجيكا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1% حتى الساعة 11:33 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى 445.05 نقطة الأدنى منذ 27 أيار/مايو الماضي ،و أنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا أكثر من 0.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق الأوراق المالية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا تزداد على نطاق واسع حالات الإصابة الجديدة بالسلالة "دلتا" من فيروس كورونا ،الأمر الذي دفع العديد من الدول الأوروبية الكبرى إلى إعادة تطبيق قيود الإغلاق والعزل الصحي.

وتأثرت المعنويات أيضا بموجة الفيضانات الهائلة فى ألمانيا وبلجيكا ،والتي تسببت فى خسائر فادحة فى جميع أنحاء البلدين.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 1.1% ،مسجلة أدنى مستوى فى شهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 4,392.37 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 2.5% ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 2.4% ،وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 2.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 2.5%.