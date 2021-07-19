شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن التداول فوق 1,800$ للأونصة ،تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,801.75$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,811.49$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,817.36$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.9% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,834.14$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 93.03 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بحوالي 5.82 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,028.55 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 أيار/مايو الماضي.