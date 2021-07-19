شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى 6 أسابيع بعد موافقة "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بعد موافقة تحالف "أوبك بلس" رسميا على زيادة الإنتاج بداية من آب /أغسطس المقبل ، الأمر الذي جدد مخاوف تخمة المعروض فى الأسواق ،خاصة بعد تسارع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 69.63$ الأدنى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 71.43$، و سجل أعلى مستوي عند 71.66$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 71.48$ للبرميل الأدنى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 72.81$ ، وسجل أعلى مستوي عند 73.32$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي بنسبة 0.1% ،ونزل خام برنت بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد حل الخلاف السعودي الإماراتي حول السياسة الإنتاج لتحالف أوبك بلس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 3.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد المخاوف حول التوازن بين العرض و الطلب فى السوق.

أعلن تحالف "أوبك بلس" عقب اجتماع طارئ يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر آب/أغسطس المقبل ،مع تمديد تاريخ انتهاء التخفيضات حتى نهاية 2022 بدلا من نيسان/أبريل 2022.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج تحالف أوبك بلس من 43.8 مليون برميل يوميا إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو 2022 ،مع تعديل أساس إنتاج الإمارات إلى 3.5 مليون برميل بدلا من 3.8 مليون برميل يوميا ، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس قرابة 6 مليون برميل يوميا كان مقرر انتهائها فى نيسان/أبريل 2022 ،وبعد الاتفاق الجديد تنزل التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا يتم تنفيذها حتى نهاية 2022 ، مع مراجعة الاتفاق شهريا بهدف التعامل مع التطورات الجديدة بالسوق.

من ناحية أخرى ، زاد إنتاج الخام الأمريكي بحوالي 300 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوعين الماضيين، ليرتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 9 من يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2020 وفقا لبيانات حكومية.