شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في شهر مع ارتفاع الدولار وعقب اتفاق تحالف أوبك+ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي أعقاب توصل تحالف أوبك+ لاتفاق لتقليص خفض الإنتاج والبالغ 5.8 مليون برميل بحلول أيلول/سبتمبر 2022 ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.46% لتتداول عند مستويات 71.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.49$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 71.81$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل فشهدت ارتفاعاً 0.05% لتتداول عند 72.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 72.86$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 73.59$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.72 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.58.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 82 مقابل ما قيمته 82 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء لشهر حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي تم أسفر عن تم خلاله التوصل لاتفاق بموجبة سيزيد التحالف إنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من آب/أغسطس القادم وذلك حتى يتم إحياء إنتاج التحالف المتوقف.

وفي نفس السياق، اتفاق تحالف أوبك+ منح الإمارات العربية المتحد ة والعديد من الدول الأخرى خطوط أساس أعلى يتم على أساسها قياس تخفيضات الإنتاج سوف يتم العمل بها بدايتاً من أيار/مايو 2022، حيث زاد مستوى الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميل يومياً، أي أقل من 3.8 مليون برميل يومياً إنتاجها من بداية اتفاق الخفض لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلا أنه أعلى من خط الأساس السابق عند 3.17 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، لكون الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أفاد بأن تعديلات خط الأساس لن تغير وتيرة زيادة الإنتاج الشهري البالغة 400 ألف برميل في اليوم، حينما تدخل حيز التنفيذ، مضيفاً أن المجموعة ستواصل الاجتماع كل شهر، بنما في ذلك مراجعة السوق في ديسمبر وأنه يمكن تعدل الجدول الزمني إذا لزم الأمر.

أما عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فقد صرح للصحفيين عقب انقضاء الاجتماع بالأمس "الإمارات ملتزنة بهذه المجموعة وستعمل معها دائماً" وشكر المملكة العربية السعودية وروسيا على محافظتهم على أوبك+ وتعزيز الحوار البناء الذي مكن من التوصل إلى اتفاق، ويذكر أن الإمارات رفضت في اجتماعات عقدت في مطلع هذا الشهر مقترح سعودي حظي بقبول أعضاء التحالف باستثنائها مع مطالبتها لتعديل خط الأساس آنذاك.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق لمعظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماعات الشهرية للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع أوبك+ في نيسان/أبريل.

وفي الاجتماعات السابقة اتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم تقليص خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو وحزيران/يونيو على أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً، كما زاد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، وصولاً إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن أوضاع جائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً آنذاك أن الأسبوع السابق كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 188.66 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,067,517 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 3,402 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 380 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثالث ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.4 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.7 مليون برميل يومياً أو 15% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.