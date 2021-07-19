الذهب يتراجع في مصر.. وعيار 21 يسجل 790 جنيهاً للجرام

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين، حيث سعر أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1807 دولارات، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، بقيمة 2 جنيه ليسجل الذهب 790 جنيهاً.

يأتي هذا بعد توقف التداول ليوميّ السبت والأحد مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" قائمة بأسعار الذهب الذهب اليوم:

سعر الذهب في مصر اليوم، عيار 18 سجل 676 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1807 دولارات.