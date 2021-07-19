شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 21.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات الجهاز المركزى للتعمير بسيناء والان مع تفاصيل الخبر
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تتضمن المشروعات المُدرجة بخطة الجهاز فى العام المالى الحالى 2021 / 2022، لتنمية سيناء، تنفيذ 4 مشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتكلفة 43 مليون جنيه، فى مجالات توصيل التيار الكهربائى للقرى لخدمة أهالى المركز والمدينة، وإنارة الطرق، ومياه الشرب، والإسكان البدوى، حيث تم تركيب 3 أكشاك كهربائية بالمحولات قدرة 500 ك.ف.أ بالمشتملات، بتكلفة 2.1 مليون جنيه وتم توريدها وتركيبها خلال شهر يوليو الجارى لدعم التيار الكهربائى بمدينة الشيخ زويد.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍ طرح وإسناد تنفيذ 7 محطات تحلية، وحفر بئر سطحى لكل محطة، لخدمة 7 مدارس، بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، لتحسين خدمة مياه الشرب لطلاب هذه المدارس، وكذا مشروع إنارة 19 كم من الطريق الدولى (من مدينة الشيخ زويد حتى رفح بطول 11 كم - من مدينة الشيخ زويد حتى الشلاق بطول 8 كم)، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، لدعم الناحية الأمنية بالمدينة، ولمرتادى الطريق الدولى الساحلى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 25 منزلاً بدوياً بقرى الشيخ زويد (الظهير – أبوطويلة)، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه، لتوفير المسكن المناسب لعادات وتقاليد الأهالى بهذه القرى.