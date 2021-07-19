شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 يوليو 2021 إجمالي هبوط بلغ 3 جنيهات منذ صباح اليوم، حيث هبطت الأسعار بمستهل جلسات التداول حوالي جنيهين ثم واصلت التراجع بقيمة جنيه واحد فقط ليفقد الذهب 3 جنيهات في سوق الصاغة.

السعر العالمي للمعدن الأصفر سجل هبوطا بقيمة 8 دولارات تقريبا، حيث يبلغ سعر أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1804 دولارات، وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة بالأسعار مع استمرار التداول .

وتراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بقيمة إجمالية 3 جنيهات ليسجل الذهب 789 جنيها للجرام، وقت صياغة هذا التقرير، في ظل استمرار التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 24 سجل 902 جنيه.

عيار 21 يبلغ 789 جنيها.

الجنيه الذهب 6312 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1804 دولار.

و ضغطت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي ، بعدما أكّد الفيدرالي على استمرار سياسته التسهيلية للمساعدة في تعافي الاقتصاد، لكن عاد الدولار للارتفاع مجدداً مستفيداً من عمليات جني أرباح في أسواق الأسهم قبل نهاية الأسبوع وهذا تسبب في تغير مؤشرات أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع.