شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فورى خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، تحت كود 575، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

ويأتي ذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أى مكان.

وكانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة خلال العام الماضى، منها تطبيق قرائتى لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق 125 لتقديم الشكاوى والابلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات فى منطقة العميل، والبواية التجارية الالكترونية.