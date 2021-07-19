شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 19-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 19-7-2021 أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.42جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء. 18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.42 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.42 جنيه للشراء. 18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.41 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.41 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء. 18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.39 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.39 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع.