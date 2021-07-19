شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وفى ظل تنامي مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1765$ الأدنى منذ 5 نيسان/أبريل الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1805$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1814$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" نسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد تسارع وتيرة التضخم على نطاق واسع فى الولايات المتحدة ، وتزايد احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 93.03 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ومع اقتراب بدء إعلان تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، تتزايد مخاوف حيال اختلاف مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، خاصة وأن المركزي الأوروبي أكد مرارا إنه مستمر فى دعم الاقتصاد ،وأنه لا يواجه ضغوطا تضخمية كالتي تواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي.