شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسر مستوى 0.7375 ويبتعد عنه الآن، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 0.7230 كهدف رئيسي تالي.

الثبات دون 0.7375 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط