الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 71.20، ونتوقّع استمرار الضغط السلبي بتأثير اكتمال نموذج قمة مزدوجة يملك أهداف سلبية تمتد إلى 69.60.

 

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 72.75.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.70 والمقاومة 73.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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