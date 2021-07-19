شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 71.20، ونتوقّع استمرار الضغط السلبي بتأثير اكتمال نموذج قمة مزدوجة يملك أهداف سلبية تمتد إلى 69.60.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.70 والمقاومة 73.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط