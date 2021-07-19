شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر دعم القناة الصاعدة ويتجه نحو اختبار مستوى 1797.00، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1770.00 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم