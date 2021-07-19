شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية قوية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.3670، ونرجّح تجاوز هذا المستوى لتحقيق أهداف سلبية ممتدة تصل إلى 1.3600.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط