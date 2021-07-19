شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة الآن ليهاجم مستوى 1.1780 ويتداول دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.1700، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد الكسر قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1.1888 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط