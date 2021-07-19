الاقتصاد

تعرف على مواعيد عمل فروع ومنافذ شركات الاتصالات فى عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد -  

أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021):

 

أجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

 

 

اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021): 

 

 

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي: 

 

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

 

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

 

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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