شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل فروع ومنافذ شركات الاتصالات فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021):

أجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021):

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.