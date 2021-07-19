شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول:مشروع توصيل الغاز للمنازل يصل 88 منطقة جديدة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية موضحاً نجاح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الماضى 2020 / 2021 ، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة فى 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.

وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى علي مستوي الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.

وأكد الملا أن كافة شركات قطاع البترول العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة حيث تم تركيب حوالى 385 ألف عداد مسبق الدفع.

وأشار الملا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل وخاصة بداية من العام المالى 2018 / 2019 هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وفيما يخص جهود تنفيذ مبادرة توصيل الغاز للمخابز البلدية أكد الوزير أنه قد تم تنفيذ شبكات أرضية لحوالى 3600 مخبز وجارى تنفيذ أعمال تحويل الغاز الطبيعى لهم بالإضافة إلى استكمال أعمال توصيل الغاز لباقى مخابز المرحلة الأولى من المبادرة.

جدير بالذكر أن المناطق الجديدة التى تم توصيل الغاز لها لأول مرة والبالغ عددها 88 منطقة تشمل منطقة امتداد 15 مايو بالقاهرة و9 مناطق بالجيزة ومنطقتين بالإسكندرية و11 منطقة بالشرقية و7 مناطق بالغربية و8 مناطق بالدقهلية و11 منطقة بالمنوفية و11 منطقة بالبحيرة و8 مناطق بالقليوبية و3 مناطق ببنى سويف ومنطقتين بالمنيا ومنطقة واحدة بأسيوط و9 مناطق بسوهاج و5 مناطق بقنا وذلك بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.