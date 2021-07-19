شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بسلبية جديدة ليهاجم مستوى 71.05 ويتحرك دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 69.25 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 69.85 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، في حين إن الفشل بتأكيد كسر المناطق الحالية سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 73.30 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.25 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط