شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين فى المزرعة 24-25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021 استقرارا ، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 24 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 28-30 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 32 - 33 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 36-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.