الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الاثنين فى المزرعة 24-25 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021  استقرارا ، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 24  جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 28-30  جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن البلدى  32 - 33  جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 36-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو سجلت 40 جنيها.  

 

وسجلت  كرتونة البيض الأبيض 38  جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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