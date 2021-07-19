شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الذهب فى مستهل تداولاته على المستوي العالمي والمحلي صباح الاثنين 19 يوليو تراجعا محدودا، حيث هبط سعر أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1807 دولارات، في حين تراجع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بقيمة 2 جنيه ليسجل الذهب 790 جنيها للجرام.

جاء ذلك عقب توقف التداول ليومي السبت والأحد مع الإجازة الأسبوعية للسوق، وتشير التوقعات إلي أن السوق في انتظار خطاب جوناثان هاسكل عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا حول الفائدة والتضخم ومستقبل السوق ، وهو ما سيكون له انعكاسات علي أسعار المعادن الثمينة عالمياً ومن ثم السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم، عيار 18 سجل 676 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1807 دولارات.

وضغطت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي ، بعدما أكّد الفيدرالي على استمرار سياسته التسهيلية للمساعدة في تعافي الاقتصاد، لكن عاد الدولار للارتفاع مجدداً مستفيداً من عمليات جني أرباح في أسواق الأسهم قبل نهاية الأسبوع وهذا تسبب في تغير مؤشرات أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع.