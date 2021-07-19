شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 19-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 19-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، وفقا لقرار البنك المركزى المصرى بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ.

وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.