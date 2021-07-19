شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يواجه صعوبة باستئناف الهبوط- تحليل - 19-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

اضطر سعر الزوج لتشكيل تداولات جانبية مؤقتة بالرغم من تمركزه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 131.10 ليواجه صعوبة بتجاوز الدعم المستقر حاليا عند 129.45 والموضح بالرسم المرفق.

دخول السعر بمثلث ضيق قد يجبره على تشكيل المزيد من التداولات الجانبية لحين تحقيقه لكسر الدعم المذكور سابقا ليتمكن من تحقيق المزيد من الأهداف السلبية والمستقرة حاليا قرب 128.75 وصولا نحو 126.65 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.20 و 129.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر