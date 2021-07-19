شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد-تحليل - 19-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر الزوج مؤخرا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على الهبوط دون مستوى 151.80 معلنا بذلك تأجيله للهجوم الصاعد لنلاحظ تكبده مؤخرا لبعض الخسائر بوصوله نحو 151.15.

نتوقع استمرار تشكيل السعر لموجات سلبية لحين وصوله للدعم الإضافي الممتد نحو 150.40 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه المتوقع للفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.40 و 152.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت