شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار التصحيحي– تحليل- 19-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 4.4100, نلاحظ بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 ليزيد ذلك من فرص تشكيل السعر لموجات هابطة لنتوقع وصوله أولا نحو 4.2100 وبتجاوزه هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 4.0800 خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3600 و 4.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط