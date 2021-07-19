شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. كيف يفتح السوق تداولاته هذا الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته على المستوي العالمي والمحلية صباح الاثنين 19 يوليو، بعد توقف التداول ليومي السبت والأحد مع الإجازة الأسبوعية للسوق، وتشير التوقعات إلي أن السوق في انتظار خطاب جوناثان هاسكل عضو لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا حول الفائدة والتضخم ومستقبل السوق، وهو ما سيكون له انعكاسات علي أسعار المعادن الثمينة عالمياً ومن ثم السوق المصري.

أهم 3 مواضيع خلال الأسبوع الماضي، أن مؤشر داوجونز سجل مستويات فوق الـ35,000 في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات، مما يُعزز التوقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، كان التضخم في الولايات المتحدة قد سجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2008 في يونيو، وهذا ما ضغط جزئيا على الذهب.

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو حيث ضغطت توقعات زيادة المعروض على الأسعار، في ظل تسارع في انتشار كورونا في عدّة دول في العالم، إلى جانب انتظار أي مستجدات بخصوص اتفاق أوبك+ حول الإنتاج، ويعتبر مؤشر النفط أحد محركات السوق العالمي للذهب.

كما ضغطت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي ، بعدما أكّد الفيدرالي على استمرار سياسته التسهيلية للمساعدة في تعافي الاقتصاد، لكن عاد الدولار للارتفاع مجدداً مستفيداً من عمليات جني أرباح في أسواق الأسهم قبل نهاية الأسبوع.

سجل الذهب على المستوي العالمي تراجع من 1821 دولار إلى 1812 دولار، وفق ختام جلسات التداول الأسبوع المنقضي، وهو ما أثر على سعر الذهب في مصر ليهبط عند مستويات 792 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر اليوم، عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 905 جنيهات للجرام، والذهب عيار 21 يبلغ 792 جنيها، الجنيه الذهب 6336 جنيها.