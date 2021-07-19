شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنفها الارتداد من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل الثانية في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1804 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1803، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1814، بينما حقق الأدنى له عند 1.1798، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1806.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 82 مقابل ما قيمته 82 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء لشهر حزيران/يونيو.