شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها ثلاثة أشهر متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي القلق الذي ينتاب المستثمرين حيال تأثير تفشي فيروس كورونا وارتفاع التضخم على الآفاق الاقتصادية.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.18% لتتداول عند 1,814.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,811.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,815.00$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.71 مقارنة بالافتتاحية عند 92.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 82 مقابل ما قيمته 82 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء لشهر حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي تضمنت توقعاتها بارتفاع قراءات التضخم عدة أشهر أخرى، ولكنها تظل مؤقتة، وذلك مع ثنائها على خليفتها جيرم باول "لدي الكثير من الاحترام لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ومن المهم بالنسبة له أن يصدر أحكاماً مستقلة حول ما هو مناسب"، مضيفة " أعتقد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بعمل جيد".

كما أشارت يلين في نهاية الأسبوع الماضي لكون ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة وسط الفائدة على الأموال الفيدرالية المنخفضة والطلب القوي، لا يحمل نفس المخاطر المرتبطة بانهيار الإسكان في عام 2008، مضيفة أن الإقراض كان يجرى للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، وجاء ذلك مع تطرقها لمخاوفها حول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألقى الأسبوع الماضي بشهادته حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث أدلى باول بالنصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، واستكمل النصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية الخميس الماضي.

ونود الإشارة، لكون باول أفاد ضمن شهادته أمام الكونجرس بأن الميزانيات المنزلية والتجارية "قوية جداً"، المؤسسات المالية الأساسية "مرنة"، موضحاً أن إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة "سريعة" والطلب على الإسكان "قوي" والاستثمار التجاري "قوي"، ومضيفاً أنه من المتوقع أن تستمر المكاسب القوية في الوظائف في الأشهر القادمة مع استمرار انحصار الأزمة الصحية.

ونوه باول أنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً "في الأشهر القادمة" قبل التخفيف، والتوقعات "متوافقة إلى حد كبير" مع هدف الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن بيانات التضخم أعلى من المتوقع، وأن نسبة كبيرة من الزيادات مرتبطة بالقطاعات المتعلقة بإعادة الانفتاح الاقتصادي، وموضحاً أن إذا رأي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال مرتفعاً بشكل كبير لفترة زمنية، مما يهدد توقعات التضخم، فحينئذ سيغير سياسته.

كما أعرب باول عن كون السياسة النقدية ستوفر "دعماً قوياً" حتى "يكتمل التعافي"، موضحاً أن سوق العمل "لا يزال بعيداً" عن التقدم المطلوب لبدء التخفيض التدريجي في شراء السندات، ومضيفاً أنه سيتم تقديم إشعاراً مسبقاً قبل خفض مشتريات الأصول وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستناقش شراء الأصول في اجتماعها القادم في 27-28 تموز/يوليو، مضيفاً أن خفض شراء الأصول ليس مبني على مجموعة معينة من الأرقام.

وختاماً أفاد باول بأن التضخم ارتفع، لكن ليس لمرحلة أزمة، وأن السياسة النقدية ستظل متكيفة لفترة مطولة، موضحاً بأن تحقيق "تقدم جوهري إضافي" بعيد المنال، ومضيفاً أنه من الصعب أن تكون دقيقاً حيال "التقدم الجوهري الإضافي"، مع تطرقه لكون أسعار المساكن ترتفع بمعدل مرتفع، إلا أن ذلك ليس مدفوعاً بالتمويل المتهور، ومضيفاً أن التنظيم المالي فد حافظ على شدة اختبارات الإجهاد.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن أوضاع جائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً آنذاك أن الأسبوع السابق كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 188.66 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,067,517 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 3,402 مليون جرعة.