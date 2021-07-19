شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات البحث والإنتاج لشركات القطاع المشترك بالبترول خلال عام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات البحث والإنتاج من أجل زيادة القدرات الإنتاجية، وفيما يلي أهم المشروعات التي تم تنفيذها للبحث والإنتاج لشركات القطاع المشترك خلال عام 2020، والتي كانت كالتالي..

٠تنمية حفل شمال غرب أكتوبر بشركة بتروسلام لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام، والتي تقدر بحوالي 5 آلاف برميل يوميا بتكلفة تقديرية حوالي 37 مليون دولار " غير شاملة تكلفة حفر الآبار ".

• استبدال الخط البحري PP2 - البتریکو قطر 18 / 13 کم بشركة بتروبل بتكلفة حوالي 32.5مليون دولار .

• تطوير محطة معالجة كلابشة المركزية بشركة خالدة للبترول" المرحلتين الثانية والثالثة " ورفع كفاءتها لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 120 ألف برميل سوائل " زيت + مياه )"بدلا من 10 آلاف برميل ، وزيادة قدرة الإستخلاص من 40 ألف برميل زيت خام يوميا إلى 60 ألف برميل زيت يومية ، ومن 3 مليون قدم 3 غاز يوميا لتصل إلى 30 مليون قدم 3 يوميا من الغاز المصاحب بتكلفة حوالي 22.2مليون دولار .