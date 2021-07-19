شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار اللحوم البلدى كام.. يوم الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون غدا الثلاثاء بعيد الأضحى المبارك، و يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم في وقفة عرفات الموافق 19-7-2021، وفقا للأسعار الرسمية.

وسجلت اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو،وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو،

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .

واستقرت أسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية كشف عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.