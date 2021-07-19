شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع خسائر تفوق 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الاثنين مع قيادة أسهم شركات الطاقة لمسيرات الخسائر في أعقاب توصل تحالف أوبك+ بالأمس لاتفاق للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط التي تبلغ 5.8 مليون برميل يومياً مع مطلع آب/أغسطس وذلك حتى أيلول/سبتمبر 2022، وذلك بالإضافة إلى القلق الذي ينتاب المستثمرين حيال تأثير تفشي فيروس كورونا وارتفاع التضخم على الآفاق الاقتصادية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 05:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 188.66 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,067,517 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 3,402 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.45% ليخسر 28.09 نقطة ويصل إلى المستوى 1,904.10، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.58% ليخسر هو الأخر 442.33 نقطة ويصل إلى المستوى 27,560.75.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.92% ليخسر 47.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,047.75، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.88% ليخسر هو الأخر 31.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,508.01.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.09% ليخسر 584.64 نقطة ويصل إلى المستوى 27,420.04، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.16% ليخسر هو الأخر 37.90 نقطة ويصل إلى المستوى 3,239.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.16% ليخسر 20.52 نقطة ويصل إلى المستوى 12,652.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.83% ليخسر هو الأخر 61.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,286.80.