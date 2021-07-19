شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي بقرابة 1% للأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.72% إلى مستويات 0.7376 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7429، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.7373، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7433، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7401.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لكشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السادس من تموز/يوليو الجاري والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويذكر أن وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي أفاد في السادس من هذا الشهر من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأن هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام أيضا لم يتغير عند 0.10%، وأن البنك المركزي الاسترالي سيستمر في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الجاري الذي ينقضي في مطلع أيلول/سبتمبر.

وأن مشتريات بنك استراليا الاحتياطي سوف تكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر القادم، كما تطرق بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي آنذاك لكون "سيناريو البنك المركزي للاقتصاد هو أن تلك الظروف لن تحقق الشروط قبل عام 2024" ونود الإشارة، لكون البيان لم يتضمن "في أقرب وقت ممكن".

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 82 مقابل ما قيمته 82 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً الثلاثاء الكشف عن قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء لشهر حزيران/يونيو.