شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر الاختراق – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك عند مستوى 0.9200 ولا يزال دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على اختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.9265 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد