شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7375 ويجري محاولات لكسره الآن، ليدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 0.7230.

القناة الهابطة تستمر بدعم الاتجاه الهابط المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد الكسر المطلوب سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.7500 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط