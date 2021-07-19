الاقتصاد

الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 19-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.7375 ويجري محاولات لكسره الآن، ليدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 0.7230.

 

القناة الهابطة تستمر بدعم الاتجاه الهابط المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد الكسر المطلوب سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.7500 مبدئياً.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7440

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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