شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 72.75 ويجري محاولات لتأكيد كسره الآن، مما يقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط المتوقع على المدى الأطول، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تصل إلى 71.20.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.70 والمقاومة 73.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط