شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة عند مستوى 25.65 بعد الانخفاض القوي الذي شهده السعر يوم الجمعة الماضي، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط جديد ليتحرك دون المستوى المذكور، مما يدعم فرص استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 24.95 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الميل الهابط اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التداول فوق 25.65 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 26.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط