شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التماسك – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 1825.15، ليقدّم إشارات على التوجه للانخفاض على المدى اللحظي، لكننا نلاحظ أن دعم القناة اللحظية الصاعدة يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50.

لذلك، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الضغط السلبي وكسر 1810.00 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مستوى 1797.00 مبدئياً، بينما يمثل اختراق 1825.15 مفتاح إعادة تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 1860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي