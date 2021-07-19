شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالارتفاع ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.2650، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليعزز فرص مواصلة الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2760 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.2500 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2570 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد