شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 في الجلسات الماضية، ليتجه نحو زيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 109.22، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 110.65 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط