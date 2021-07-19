شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.3805 وأنهى تداولات الأسبوع الماضي دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.3670 كهدف سلبي رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3805 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط