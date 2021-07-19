شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 19-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار ضيق ويستقر حول 1.1800، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1888، بانتظار اختبار مستوى 1.1780 مبدئياً.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع التذكير بأن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة إلى 1.1700 كهدف تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط